La maledicció de «La isla de las tentaciones» britànica: tres suïcidis en quatre anys

Begoña Arce Caroline Flack era la reina dels 'reality' al Regne Unit. Una generació sencera de britànics havia crescut seguint les seves aparicions davant les càmeres. Molt popular, la seva vida, els seus xicots, els triomfs i els seus alts i baixos eren de domini públic. Flack tenia 40 anys quan es va suïcidar dissabte passat. La notícia ha provocat una reacció de laments, recriminacions i llàgrimes de cocodril a la premsa tabloide i les xarxes socials, que fins al mateix divendres l'anaven sabotejant. Aquest divendres, dia de Sant Valentí, 'The Sun' havia publicat una targeta de felicitació burlant-se de Flack, que després del suïcidi el diari va retirar de la seva pàgina web. Aquella nit, segons es va saber després, una ambulància havia acudit a la casa de la presentadora, però va marxar sense que fos conduïda a l'hospital. L'endemà els seus familiars van confirmar la seva mort.

Tabloides a la banqueta

Després de la seva mort ha començat a circular una petició demanant una nova legislació que impedeixi a certs mitjans "intimidar ('bullying') implacablement a la gent, famosa o no". L'anomenada 'llei de Caroline', ja havia recollit el dilluns més de mig milió de signatures. "La seva tràgica mort ha posat de nou als tabloides en el banc dels acusats", afirma la periodista Joan Smith, que s'encarrega a l'alcaldia de Londres de la lluita contra la violència que pateixen les dones.

Flack va debutar en televisió el 2002, passant per diversos concursos i 'reality shows'. La seva popularitat es va desbordar el 2014 quan va guanyar l'equivalent britànic a 'Mira quién baila'. Després vindria el seu treball de consagració com a presentadora de 'Love Island', un programa semblant a 'La isla de las tentaciones' que acaba de fer furor a Espanya.

Vulnerable

Simpàtica, espontània, sense sofisticacions... darrere d'aquesta façana divertida hi havia una dona vulnerable, que portava amb dificultat la pressió de la fama. Ella mateixa havia reconegut que patia depressió. Exparella de Harry Styles, cantant de One Direction, també se li va atribuir un suposat 'affaire' amb el príncep Enric.

La seva parella actual era el tenista Lewis Burton, 13 anys més jove que ella. El mes de desembre passat la presentadora va ser detinguda per haver-lo agredit durant una baralla. La cadena ITV va decidir en aquest moment substituir a Flack en la nova edició de 'Love Island'. La premsa es va acarnissar. "Bany de sang al dormitori", va titular 'The Sun' amb fotos dels llençols en el suposat lloc del 'crim'. "Caroline Flack, caiguda en desgràcia", deia el 'Mirror'. Les xarxes socials van amplificar l'incident, del qual ella es va declarar innocent en la seva primera compareixença al tribunal. El jutge va prohibir a la parella mantenir cap contacte. Tot i que Burton volia que es tanqués el cas, la fiscalia va decidir seguir endavant, cosa que també ha estat criticada. La següent compareixença al tribunal estava fixada per a primers de març. La presentadora a penes sortia de casa.

Tercer suïcidi.

La cadena ITV va suspendre el dissabte i el diumenge l'emissió de 'Love Island'. Aquest dilluns estava previst reprendre-la retent homenatge a Caroline. El programa arrossega un trist rècord. El de Flack és el tercer suïcidi que colpeja al 'reality'. Dos dels seus antics concursants, una model el 2018 i un futbolista el 2019, es van llevar la vida, la qual cosa no ha fet baixar les audiències precisament.