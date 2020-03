El periodista Jordi Basté dona positiu en coronavirus

ACN/DdG El presentador d'el programa matinal "El món a Rac1', Jordi Basté, ha anunciat aquest dimarts que ha donat positiu a la prova del coronavirus. "No són dies fàcils però entre tots ens en sortirem", ha explicat el periodista a través del seu perfil a Instagram. Basté intentarà fer el programa matinal de la ràdio del Grup Godó a través d'un petit estudi instal·lat a casa seva, això si la salut li ho he permet. En cas de no trobar-se bé, assegura que algun altre company del programa dirà bon dia a l'antena de Rac1.

"El pitjor no és que hagi d'estar 15 dies tancat a casa, com tots, sinó que no podré abraçar a cap membre de la meva família ni a ningú que m'estimo", ha dit el presentador. A més, el popular presentador ha demanat a tothom posar en valor la sanitat del país "pensem com pensem".