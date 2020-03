La Generalitat es queixa per l'absència del català a Disney+

La directora general de Política Lingüística de la Generalitat, Ester Franquesa, ha mostrat per escrit al director general de Disney España la seva "disconformitat amb l'absència de català" en l'oferta inicial de la plataforma Disney+, que dimarts va arribar a Espanya amb un complet catàleg de pel·lícules, sèries i altres continguts per a tots els públics.

Franquesa remarca en el seu escrit als directius del gegant audiovisual que Disney ha apostat pel català en els últims anys i els insta a mantenir aquesta línia empresarial en aquest nou format de distribució. També demana a la companyia que adopti un compromís per incorporar el català aviat en la plataforma. La Generalitat va anunciar a finals del passat mes de febrer que estava negociant amb la companyia la incorporació dels continguts ja doblats o subtitulats en català.

Tambe des de la Plataforma per la Llengua han demanat a Disney+ que inclogui els seus continguts audiovisuals en català. L'entitat lamenta en un comunicat que la plataforma "no publiqui la versió catalana dels films" i recorda per exemple títols com Dumbo, Frozen. El regne del gel, Toy Story 4 o Els Increïbles 2. Per fer visible aquesta demana, l'entitat proposa la campanya #DisneyPlusEnCatalà a les xarxes.