L'actriu que dona vida a la Veneno pateix un càncer de pulmó

ddg L'actriu Isabel Torres, que dona vida a l'etapa adulta de la Veneno en el biòpic d'Atresmedia, pateix càncer de pulmó, per la qual cosa s'està sotmetent a un tractament a l'Hospital Insular de Gran Canària. Segons ha revelat la mateixa intèrpret, que ha volgut explicar la seva situació a través de les xarxes socials, el malestar que està patint a hores d'ara per culpa de la metàstasi, que ja li ha arribat als ossos, farà que estigui una temporada allunyada de l'èxit que està recollint des de diumenge, quan Atresplayer va estrenar la sèrie creada per Javier Ambrossi i Javier Calvo.

«Agraeixo enormement que tothom valori la feina feta per les meves companyes i jo a la sèrie Veneno. No he pogut contestar a tothom, perquè ahir hi va haver una allau tan immensa de missatges, d'àudios, de trucades... Se m'ha ocorregut fer aquest vídeo perquè la meva salut ara és complicada», ha assegurat l'actriu, que ha revelat als seus seguidors que en les pròximes setmanes es prendrà un llarg descans de les xarxes socials. «El meu cos no està ara per poder fer front a aquest èxit tan meravellós que he esperat tota la meva vida. Ara de l'única cosa que m'he de preocupar és de poder tirar endavant», ha reconegut entre llàgrimes l'actriu, que aquest dijous se sotmetrà a una operació.