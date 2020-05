La sèrie «La Unidad», rodada en part a Girona, arriba a Movistar +

DdG Movistar + estrena aquest divendres La Unidad, una nova sèrie original basada en testimonis inèdits i experiències reals d'alts professionals de la lluita antiterrorista. Es tracta d'un thriller policíac creat per Dani de la Torre i Alberto Marini que revela com actuen i viuen els membres de la Unitat d'Investigació Policial que lluita contra el terrorisme gihadista. Aquest equip de professionals està liderat per la comissària cap, Carla, intepretada per l'actriu Nathalie Poza. La sèrie, de la qual s'han rodat escenes a la Jonquera, Palafrugell, Girona i Figueres, ofereix una perspectiva desconeguda de la feina policial en la lluita contra el terrorisme.