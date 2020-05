Saray torna a «MasterChef» i demana perdó: «Em penedeixo d'haver estat tan ximple»

EP L'última edició de MasterChef ha volgut donar una segona oportunitat a aquells concursants que ja van abandonar les cuines del programa. Una repesca en la qual Saray, la polèmica concursant de la perdiu crua, va ser la gran sorpresa.

I és que el mateix Jordi Cruz, un dels més crítics amb ella, no es creia que hagués fet el pas d'intentar tornar al programa: "M'estranya que siguis aquí. És la teva oportunitat per demostrar-nos la teva passió per la cuina".

Saray va respondre amb un sincer: "No sóc una persona de tirar la tovallola, només vull una oportunitat per demostrar que sóc una guerrera".

A més, després del seu desvergonyiment al programa i al jurat, Saray va voler deixar clar que se sentia molt penedida per la seva actitud: "Em sento molt malament, em penedeixo tant d'haver estat tan ximple. Vull que es vegi a la veritable Saray, no a aquella estúpida. Em va donar com una embòlia mental".

Finalment, ni ella ni cap dels seus companys van aconseguir tornar al talent culinari i sí que ho va aconseguir Carlos, nou concursant de MasterChef.