TV3 confirma la segona temporada de «Tabús», que ja s'està gravant

ACN Després de l'èxit de la seva estrena, el programa de TV3 'Tabús', presentat per David Verdaguer, ha començat les gravacions de la segona temporada, segons ha confirmat la televisió aquest dimarts. Si aquest curs s'ha apropat al col·lectiu LGTBI, a persones amb malalties terminals o amb diversitat funcional, entre altres, alguns dels "tabús" en què s'endinsarà la nova temporada no s'han tractat en cap de les altres adaptacions del format original belga. No s'ha desvetllat encara quins, però sí que seran "propis de la nostra idiosincràsia". La segona entrega del programa mostrarà més localitzacions "per sumar espectacularitat visual" i "crear dinàmiques d'interrelació entre els convidats" per arribar al fons de les seves experiències vitals.

David Verdaguer continua al capdavant del format com a presentador i productor executiu, amb un equip que repeteix i que manté intacte el seu respecte pels temes tractats, amb un magnífic equip de guió que fa setmanes que treballa per trobar el riure, però també l'anàlisi pura i sense prejudicis, dels temes tractats. 'Tabús' és una producció de TV3 en col·laboració amb El Terrat (The Mediapro Studio).

La primera temporada va consistir en l'adaptació del format internacional nominat al Premi Emmy Internacional i emès a diferents països del món. En aquesta ocasió el 'Tabús' català és la tercera producció en gravar la segona temporada després del Canadà i Bèlgica i alguns dels tabús en què s'endinsa no s'han tractat en cap de les altres adaptacions.