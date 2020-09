«Persona Infiltrada» estrena temporada a Sant Feliu de Guíxols

Marta Torné debuta aquest dijous a la nit al capdavant de Persona infiltrada, el programa de TV3 en el qual un famós ha d’endevinar la identitat de la persona infiltrada en el si d’un nucli familiar. Carme Ruscalleda serà la convidada en el primer lliurament del format. La coneguda cuinera jugarà amb una família de Sant Feliu de Guíxols que després de la jubilació ha descobert el món tàntric. Ruscalleda haurà d’investigar la casa i la família, mentre ells proven de despistar-la amb sessions de relaxació amb poca roba i tastets culinaris, segons TV3.

En aquesta nova temporada del programa augmenten la competició i la intriga. Com a novetat, la presentadora donarà dues pistes a la persona famosa sobre la identitat de la persona infiltrada per augmentar el suspens. Com en la seva primera edició, tant la família com la persona convidada competiran per aconseguir els 5.000 euros de premi que hi ha en joc. Els espectadors també hi podran jugar des de casa, a través de l’aplicació de TV3, i optar al premi en cas que el famós o famosa encerti qui és la persona infiltrada.

Marta Torné s’estrena com a presentadora del format substituïnt Anna Simón. L’actriu i presentadora barcelonina va participar com a convidada en un dels episodis de la temporada anterior, que aquest mateix dijous es podrà tornar a veure després de l’emissió del primer lliurament de la segona edició.