El gironí Nil Cardoner forma part de l'elenc de la nova sèrie de Netflix «Alma»

DdG Netflix ha començat aquesta setmana el rodatge de la seva nova sèrie espanyola original. Es tracta d’Alma, un thriller sobrenatural creat per Sergio G. Sánchez (El secreto de Marrowbone). La ficció, que s’està enregistrant en diversos escenaris d’Astúries, gira al voltant d’una jove que pateix un accident d'autobús. Moren gairebé tots els seus companys però ella desperta a l'hospital sense recordar res, ni tan sols el seu passat. A partir d’aquest moment, la protagonista Ànima intentarà reconstruir la seva vida. No obstant això, tindrà una sèrie de malsons nocturns i patirà unes visions que no sap entendre. Però buscarà la manera de recobrar la seva identitat amb l'ajuda dels seus éssers estimats, als que desconeix per complet i amb qui haurà d'establir llaços afectius una altra vegada.

El jove actor gironí Nil Cardoner, Mireia Oriol, Pol Monen, Alex Villazán, Claudia Roset, Javier Morgade, María Caballero i Milena Smit encapçalen l’elenc protagonista d’aquesta producció que promet ser un èxit entre el públic adolescent de la plataforma.