"Joc de cartes" posa a prova el caràcter de quatre restaurants de Girona i Figueres

El River Cafè i el Si No Fos de Girona i el Cap i Pota i El Pati de Figueres seran els quatre establiments que es disputaran, aquest dimecres a la nit, el reconeixement a restaurant amb més caràcter en un nou lliurament del programa Joc de Cartes de TV3. Aquesta serà la primera vegada que dues ciutats rivalitzin per guanyar al programa gastronòmic que presenta el xef Marc Ribas, precisament nascut a la capital gironina.

La competició gastronòmica arrencarà al cor del Barri Vell de Girona. Concretament, al River Cafè, l'establiment regentat per Miquel Darnés i dedicat al veterà músic nord-americà Bruce Springsteen, que fa pocs anys va tenir com a client el propietari de Facebook, Mark Zuckerberg. A la capital gironina, Marc Ribas també visitarà el Si No Fos, el jove i petit restaurant situat a la plaça Catalunya en el qual el xef Marc Ramos ha imprès el seu propi segell i personalitat rere els fogons amb una carta basada en la cuina de mercat.

El programa es desplaçarà tot seguit a l'Empordà. Concretament a la seva capital, Figueres, on després de visitar el Museu Dalí, Ribas es disposarà a degustar les propostes de cuina casolana de Pietat Valenzuela, del Cap i Pota i finalitzarà al restaurant El Pati, per conèixer la creativitat del xef Jordi Garcia.