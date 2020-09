Duel de ganivets entre restaurants de Girona i Figueres

Redacció Tothom sap que a Joc de Cartes no hi participen els millors restaurants de les ciutats que visiten. Forma part de l'espectacle televisiu. És habitual que al costat de restauradors de gran nivell, n'hi apareguin altres amb una idea de cuina molt més simple. I la personalitat dels participants és un element afegit que els responsables del programa intenten explotar al màxim. És per això, que a l'hora de les valoracions, les ganivetades verbals entre restauradors són habituals. El programa de dimecres, on s'enfrontaven dos restaurants de Girona (el Si No Fos i el River) i dos de Figueres (el Cap i Pota i El Pati) no va ser una excepció.

El guanyador final va ser el Si No Fos, amb el cuiner Marc Ramos al capdevant. Va ser l'únic restaurant que va ser aprovat en totes les categories pels altres participants. Molt a prop, es va situar el Cap i Pota de Figueres que es va veure perjudicat per una sala i una cuina que queden molt lluny de l'excel·lència dels plats que cuina la Pietat Valenzuela. El River, castigat per un dia de mala sort en el servei, i el Pati, que necessita millorar en tots els aspectes, van quedar lluny dels dos primers.

El Cap i Pota tancaTot i que les xarxes van bullir amb alguns dels comentaris de la Pietat del Cap i Pota, tant el presentador del programa com la resta de participants, van coincidir en que la seva cuina tradicional era d'un nivell estratosfèric. Un reconeixement que no és nou, perquè ja fa anys que el restaurant figuerenc ostenta el segell "bib gourmand" de Michelin, que valora la bona relació qualitat-preu dels establiments. Una qualitat que, malauradament, ja no podrem degustar perquè el restaurant, coincidint amb l'emissió del programa, va anunciar al seu perfil d'Instagram que tancava portes.

El Cap i Pota és un projecte d'Artur Sagués (amb passat al Bulli, el Mas Pau i la Fonda Europa) i Pietat Valenzuela que ja va estar a punt de tancar definitivament fa uns mesos, però que va aconseguir sobreviure gràcies l'Antoni Nieves (propietari del restaurant La Mar Salada, a l'Escala). Ara, asseguren que l'esforç que van fer "no ha estat suficient" per garantir-ne la continuïtat. "Nngú havia previst una pandèmia...amb molt d agraïment als clients, amics, treballadors, proveïdors i especialment la meva família...fins aquí!

Ara el Cap i Pota espera que algú agafi el relleu...", afirmen.

El Si No Fos, una aposta amb un any de vidaPel que fa al guanyador del concurs, el Si No Fos, es tracta d'un restaurant amb poc més d'un any de vida. Promogut per Xavier Manresa i Susanna Martori i amb Marc Ramos com a cap de cuina, el 19 de juliol de 2019 obria portes a la plaça Catalunya de Girona. Pernil (i una àmplia selecció d'embotits), salmó fumat Carpier, peix de llotja de Blanes, mitjanes de vaca vella Lyo i Lyo premium, etc. destaquen en una carta en la qual les preparacions a la brasa (musclos, ostres, foie, pop de Llançà, meló...) hi tenen un protagonisme destacat.