Bruno Oro ressegueix les històries dels indrets abandonats de Catalunya

DdG La 2 de TVE Catalunya estrena aquest dimarts a la tarda, a partir de les 18.15 h, la docusèrie de cultura i divulgació Perduts en el temps, dirigida per David Fernández i presentada per l’actor Bruno Oro. El programa descobreix indrets abandonats de Catalunya que amaguen històries fascinants. Cada episodi està dedicat a un tema i a una o diverses localitzacions diferents. Bruno Oro, fent d'arqueòleg, reprodueix la història dels llocs escollits i les circumstàncies que van marcar el seu auge i decadència. Ho fa visitant els llocs, buscant fotografies i documents de com eren en la seva època de màxima esplendor, parlant amb veïns, membres de les antigues famílies que hi havien viscut i historiadors locals

En el capítol d’estrena l’actor visita a la Terra Alta alguns escenaris de la Batalla de l'Ebre. Allà s'implica amb un grup de recreació històrica, descobreix la punyent història dels nois de la lleva del biberó i parla amb la Josefa Roselló, una supervivent del bombardeig del Poble vell de Corbera d'Ebre que va quedar abandonat. Al programa hi participaran Óscar Suárez i Carles Gómez, president i membre, respectivament, de l'Associació Voluntaris de Fayón, el periodista i escriptor Víctor Amela, que recentment ha publicat un llibre sobre la lleva del biberó i l'historiador Josep Sánchez.