TV3 reprograma la nit i no emetrà el "Joc de Cartes" de Sant Feliu de Guíxols i Palamós

Redacció TV3 ha decidit canviar la programació de la nit de dimecres per repassar l'actualitat i les reaccions sobre l'absolució del Major Trapero amb un especial "Més 324". Per aquest motiu, la cadena no emetrà el "Joc de Cartes" programat per avui on Sant Feliu de Guíxols i Palamós es veien les cares per trobar el millor restaurant de cuina de mercat. Tampoc s'emetrà el programa d'humor APM.

Després de buscar el millor caràcter entre Girona i Figueres, en el primer lliurament de la nova temporada, el xef i presentador Marc Ribas tornarà a trepitjar les comarques gironines. El programa Joc de cartes visitarà el Baix Empordà per trobar el millor restaurant de cuina de mercat entre els municipis de Sant Feliu de Guíxols i Palamós.

La primera visita serà a Sant Feliu de Guíxols, on Ribas descobrirà El Tinglado, el conegut establiment que amaga al seu interior, ni més ni menys, que una autèntica locomotora de tren. En terres ganxones, el xef i presentador també visitarà Els Nois, un restaurant on la tradició «és gairebé una religió per als seus responsables», segons indica TV3 en una nota.

A Palamós, el programa farà parada a un dels seus establiments més emblemàtics. El restaurant Maria de Cadaqués, tota una institució gastronòmica amb quatre generacions al darrere que es troba a pocs metres del mar. El programa també degustarà la famosa gamba de Palamós a La Salinera, un dels locals més reconeguts de la gastronomia local.

Aquests quatre restaurants, especialitzats en cuina de mercat, brindaran a Ribas l'oportunitat de degustar la millor gastronomia del Baix Empordà, amb plats innovadors però de llarga tradició.