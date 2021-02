La baralla entre Xavier Sardà i Pilar Rahola: "Però quin 'Visca Espanya' ni què punyetes?"

Redacció Yotele L'especial de les eleccions catalanes de la 1 va estar marcat pels desacords entre Pilar Rahola i Xavier Sardà amb motiu de l'ajustat resultat entre el bloc independentista i el constitucionalista. "Seria alguna cosa sense precedents que tu i jo aquesta nit estiguéssim d'acord en alguna cosa", va començar dient Sardà amb sorna al començament del debat sense saber el que havia de venir poc després.

Encara que es van anar escalfant durant tota la nit, les espurnes van acabar de saltar quan, amb gairebé tots els vots escrutats, Rahola va expressar que "el més raonable" era la formació d'un Govern amb les tres forces independentistes (ERC, Junts i la CUP), encara que veia molt probables unes segones eleccions a Catalunya. "Els independentistes sou els vostres pitjors enemics!", va comentar ell entre riures.

Va ser llavors quan Rahola es va regirar: "L'única cosa que queda clar és que l'opció del 'viva Espanya' del senyor Xavier Sardá ha perdut les eleccions. I l'opció de la independència ha guanyat. 73 diputats i més d'un 50%. Parlem així? Teniu a un superministre fallit. Podrà fer govern amb els seus o haurà de fer meravelles?", es va preguntar.

Sardà no va passar per alt la pulla i va respondre: "Amb això de 'viva Espanya' vols dir que soc un fatxa?". Davant el visible empipament del col·laborador, ella responia: "No, clar que no. Mai has estat un fatxa". "Perquè quan ho dius, ho dius com un eufemisme", va replicar ell. "Ho dic com em dona la gana! No ets fatxa, ets un demòcrata i a més a vegades un amic", va dir ella en un to més conciliador, encara que Sardà no va dubtar a mostrar el seu cabreig i va elevar el to: "Llavors, què 'Visca Espanya', ni què punyetes? Hi ha molts espanyols que no estan pel 'viva Espanya', que som gent de tolerància i de convivència".

"Doncs hi ha molts d'espanyols que són de tolerància i convivència que estan a favor d'un referèndum", va insistir Rahola, mentre Sardà li retornava el dard: "Això de 'viva Catalunya', però la teva Catalunya, només la teva Catalunya". "A la teva Espanya jo tampoc hi cabo", va criticar la periodista abans de resoldre l'assumpte.