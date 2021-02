La Sexta estrenarà en obert el documental "Eso que tú me das" diumenge que ve

DDG «El silenci que hi havia dins de la sala impactava. Hi havia gent que venia a veure la pel·lícula, sense saber exactament què venia a veure. L'impacte va ser directe. Des de la cabina de producció s'escoltava que la gent trencava en aplaudiments a al final». Amb aquest testimoni del treballador d’un cinema promociona La Sexta l’estrena en obert, el pròxim diumenge 21 de febrer a la nit, del documental Eso que tú me das de Jordi Évole. «El diumenge que ve. L'última entrevista de Pau Donés. El documental més vist de la dècada en sales de cinema», ha anunciat el mateix Évole a través del seu perfil de Twitter.

Estrenat la pasada tardor a la pantalla gran, Eso que tú me das ja és el documental més vist en cinema els darrers deu anys i supera els 150.000 espectadors. Pau Donés va trucar des de l'hospital el seu amic Jordi Évole vint dies abans de morir, el mes de juny de l’any passat, i li va demanar passar els seus darrers moments a la Vall d'Aran i enregistrar una conversa de la qual el documental n'és el resultat.

Al llarg de poc més d’una hora, el músic repassa la seva vida sobre els escenaris així com la seva lluita contra el càncer que li va ser diagnosticat el 2015 i que finalment va acabar amb la seva vida, als 53 anys. Defugint en tot moment el sensacionalisme tot i incloure una forta càrrega emotiva, Eso que tú me das vol ser un testimoni audiovisual de la vida del líder de Jarabe Palo.