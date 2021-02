Kopil, l'empordanès que emociona amb la música i la seva història a Got Talent

Redacció Les audicions de Got Talent, més enllà del talent dels participants, ofereix en algunes ocasions històries personals que emocionen. És del cas del músic Kopil Roca, nascut a Nepal, criat a Figueres i que des de fa un temps viu a Vilassar. Abans de la seva actuació va narrar la seva dura infància: "La meva mare es va suïcidar i el meu pare ens va abandonar a mi i a la meva germana".

"La Policia ens va trobar abandonats al carrer. La germana em portava a coll mentre demanaven menjar pel carrer. La nena tindria uns tres anys i ell dos", va revelar la mare adoptiva de Kopil en un vídeo previ a l'actuació del seu fill.

El noi també va revelar que va patir cremades de tercer grau que el van afectar el crani i part del seu cos, cosa que no va importar als seus pares a l'hora d'adoptar-lo i donar-li una nova vida a l'Empordà: "En estar cremat, era un producte defectuós que no estava en la llista d'adoptats", va explicar Kopil.

Kopil Roca va començar la seva formació a Figueres a l´escola de música del Casino Menestral del 2000 fins al 2009. Va estudiar piano clàssic i Llenguatge musical i solfeig. "Des dels 5 anys, mai he deixat de compondre cançons i tocar el piano. Sempre he fet concerts i en una d´aquestes actuacions un nen petit va venir a demanar-me un CD del meu treball. Em va tocar el cor que a una persona li agradés la meva música i llavors amb divuit anys vaig decidir fer un pas endavant i professionalitzar la meva feina", explicava fa un temps al setmanari l'Empordà.

"La meva mare ha patit molt. La vida et dóna una segona oportunitat de tenir una esperança de seguir endavant", va assegurar un Kopil que no va poder evitar les llàgrimes en ser preguntat per la seva mare instants abans que es pugés a l'escenari de Got Talent.

Tot i que va estar molt nerviós abans de començar, Kopil va posar en peus al públic després que els emocionés tocant amb el seu piano una composició pròpia inspirada en la seva història, emportant-se els dos 'sís' necessaris per a passar a la següent fase.

La peça que va interpretar, "Raindrops" forma part del disc "Sound of the heeart", que va gravar als estudis Music Lan d'Avinyonet de Puigventós i que es pot escoltar a les principals plataformes digitals.