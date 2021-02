Els millors xefs d'Espanya protagonitzen el nou anunci d'Estrella Damm a Cala Montjoi

Ferran Imedio Resulta difícil no emocionar-se amb la nova campanya d'Estrella Damm, titulada 'Xefs'. Serà perquè, més que anunciar alguna cosa en concret, escenifica el retrobament de 42 dels millors professionals de la cuina d'Espanya per enviar un missatge de compromís en plena pandèmia. El vídeo, un autèntic manifest audiovisual de només un 1,20 minuts de durada, discorre als voltants de Cala Montjoi, on hi havia El Bulli de Ferran Adrià, que reobrirà en període de proves l'abril del 2022.

És el pare de la cuina tecnoemocional qui, en companyia d'un altre mite, Joan Roca (El Celler de Can Roca), apareixen a la primera escena amb Dabiz Muñoz (tres estrelles pel madrileny Diverxo). A partir d'aquí, els consagradíssims donen pas als altres col·legues que participen a la peça i que prometen el següent: «Col·laborarem amb els millors productors, treballarem de sol a sol, buscant l'excel·lència, cuidant obsessivament cada detall amb el màxim nivell de professionalitat i dedicació. Investigarem, innovarem, crearem».



«Sent inconformistes i amb humilitat»

I tot això, «sent inconformistes i amb humilitat». «Com ho hem fet sempre», recorda«Continuarem fent el mateix que ens va convertir en la gastronomia més respectada del món», recorda Albert Adrià. I per què seguiran igual? Doncs perquè, com diu Joan Roca, «no és només el nostre mitjà de vida». «És la nostra manera de viure», remata el seu germà Jordi en un final que posa la pell de gallina.

Els cuiners esmentats són només alguns dels xefs distingits amb estrelles Michelin que hi desfilen, i mai més ben dit perquè ho fan pel camí de ronda que passa a prop de l'enyorat restaurant. Tots es van posar a finals de gener a les ordres del director de cine Alberto Rodríguez –i amb Oriol Villar com a director creatiu– per representar la gastronomia espanyola en un moment tan crític i per proclamar que, malgrat tot, continuen amb esforç, dedicació, il·lusió i innovació. Van ser quatre intensos dies de rodatge per a una campanya que va mobilitzar un centenar de persones i que es podrà veure durant un mes a diferents cadenes de televisió, mitjans de premsa digital i escrita i xarxes socials. I que segurament s'utilitzarà a nivell internacional, atès l'aclaparador cartell de cuiners i el rotund missatge que envia.

Al vídeo apareixen cracs de la talla de Paco Pérez (el tercer espanyol més reconegut per la guia francesa amb cinc estrelles per Miramar de Llançà, Enoteca de Barcelona i Cinco, a Berlín), Paolo Casagrande (tres pel barceloní Lasarte, sota la direcció de Martín Berasategui) Carme Ruscalleda, Fina Puigdevall i la seva filla Martina Puigvert (dues per Les Cols, a Olot), Albert Raurich (que va protagonitzar un impactant vídeo reivindicatiu al seu compte d'Instagram que va rodar al Dos Palillos), Maca de Castro (triomfa amb el seu restaurant homònim al port d'Alcúdia, a Mallorca), Rodrigo de la Calle (El Invernadero, Madrid), David Andrés (Via Veneto, Barcelona), Adrián Quetglas (Adrián Quetglas, Palma de Mallorca), Albert Sastregener (Bo.TiC, Corçà), Oriol Rovira (Els Casals, Sagàs), Hideki Matsuhisa (Koy Shunka, Barcelona), Quim Casellas (Casamar, Llafranc), Romain Fornell (Caelis, Barcelona), Silvia Hofmann (Hofmann, Barcelona), Marc Gascons (Els Tinars, Llagostera), i Paco Méndez (Hoja Santa, Barcelona), entre molts altres.