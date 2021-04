Vídeo: L'emotiva coreografia de dos empordanesos de 14 anys emociona el jurat de "The Dancer"

Redacció Jose i Duna, dos joves empordanesos de 14 anys, van ser els triomfadors de l'últim programa de "The Dancer", el concurs de ball de TVE. Amics des de petits, van emocionar el jurat amb una ballant "Ocean" de Martin Garrix amb Khalid, una cançó en la qual van demostrar tot el talent i connexió que tenen. Mirades, somriures i abraçades que van arribar al cor dels capitans, especialment al de Lola Indigo que els va donar el "Pas Directe" que els porta a les semifinals.

Un altre dels capitans, Miguel Ángel Muñoz, va lloar la seva capacitat de treball i generositat entre tots dos: "Estàveu tot el temps l'un amb l'altre i amb una generositat espectacular. D'aquí sorgia la màgia", va dir l'actor. El tercer capità, Rafa Méndez, no va dubtar a demanar-li a Lola Indigo que els donés el "Pas Directe": "Arribaries molt lluny amb ells", un consell que Lola Indigo no va dubtar a acceptar. La ballarina va dir emocionada que "l'important no és ser el millor, sinó fer sentir coses a la gent" i que ells ho havien aconseguit.

"El millor que m'ha passat en la vida és tenir a companyes al meu costat que em donin suport com us recolzeu vosaltres i per això us dono el Pas Directe", va dir moments abans de llançar-se a l'escenari per a abraçar als nous membres del seu equip.

José i Duna fa anys que són amics. Es van iniciar en el món de la dansa a l'escola Dance Me, de Sonia Navarro, que també és la coreògrafa de la parella informa Emporda.info.

Fa dues setmanes, en el mateix programa, ja van brillar dues altres joves formades a la mateixa escola de ball, en aquest cas les bessones Àgata i Carla Rodà, de setze anys. Tot i no aconseguir el pas directe a les semifinals, van rebre grans elogis del jurat, i també formen part de l'equip de Lola Índigo.