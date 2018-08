«Colony»: Futur alienígena

pep prieto Coincidint amb l'estrena de la tercera temporada al nostre país, la cadena USA anunciava la cancel·lació de la sèrie Colony, una faula futurista que mai ha acabat de trobat el seu lloc entre l'audiència. Una llàstima, perquè ha aconseguit ser una metàfora prou eloqüent dels temps que vivim.

A Colony, els humans viuen dominats per uns misteriosos alienígenes que controlen l'economia i les grans ciutats amb mà de ferro, i amb la indispensable ajuda d'humans repressors que aspiren a tenir càrrec a la nova societat. Cada indici de rebel·lió per part dels civils és ràpidament sufocat per uns agents de la llei de mètodes poc ortodoxos. Un d'aquests policies, Bowman, cansat de les tiranies dels seus superiors, comença a tenir seriosos dubtes de la seva feina, però la por de perdre la seva família (ja va perdre un fill tot intentant salvar-lo) el porten a ser poc proactiu. Quan descobreix que la seva dona és una membre activa de la resistència, el protagonista haurà de superar els seus temors per unir-se a la lluita.

Cada temporada de Colony té un registre diferenciat. La primera va ser la de la creació del conflicte, amb els Bowman acceptant els seus respectius secrets i fugint per poder preservar la seva família; a la segona, es documentava la lluita contra els poders fàctics, i el descobriment d'alguns enigmes sobre els extraterrestres, i la tercera apunta que serà la de la batalla final, on la humanitat es juga poder decidir lliurament sobre el seu futur. Calia una quarta? Segurament no, perquè ja va bé que algunes sèries tinguin un recorregut limitat però sòlid, però també és cert que la cancel·lació no deixa de constatar que mai ha deixat de ser una corredora de fons. No ha estat una sèrie rodona (massa personatges, a vegades, i alguna trama completament prescindible) però sempre ha demostrat un respecte molt escrupolós per la ciència-ficció clàssica. I el repartiment sempre ha estat a l'alçada, amb Sarah Wayne Callines, Josh Holloway, Peter Jacobson, Amanda Righetti, Ally Walker i Carl Weathers al capdavant.