«El inocente»: El passat sempre torna

pep prieto

Ja fa temps que Netflix produeix sèries espanyoles, com també és evident que cada vegada són més ambicioses. La d'avui en particular apunta, a més, que pot tenir una bona projecció internacional. Basada en una novel·la de Harlan Coben, editada recentment per RBA a casa nostra, El inocente és un thriller dividit en vuit episodis d'una hora que s'endinsa en unes atmosferes molt asfixiants i unes quantes sorpreses narratives per explicar la història de Mateo, un home que veu trencada la seva vida quan, en una baralla de bar, acaba matant un home. El noi és condemnat a presó, on la seva identitat s'esquerda com mai s'hauria imaginat i es veu obligat a renéixer en molts aspectes. Nou anys després, és un home nou que viu amb Olivia, ara embarassada, i que està a punt d'aconseguir una casa que simbolitza la seva superació dels vells fantasmes. Ell, que va estar a punt de convertir-se en l'assassí que va treure el cap durant la fatídica baralla de bar, és ara una persona socialment inserida i vivint un somni. Però un bon dia, agafa una trucada al mòbil d'Olivia i la veu que hi sona ressuscita la seva antiga personalitat. Abocat a un nou descens als inferns, Mateo haurà de superar no pocs obstacles per recuperar la seva vida i derrotar el seu passat d'una vegada per totes. Encara que, pel camí, podria perdre-ho absolutament tot.

El inocente presenta un look visual molt coherent amb els millors exponents del gènere negre i un ritme narratiu que atrapa des de la primera seqüència. Això és, en gran mesura, perquè el seu director és el català Oriol Paulo, un cineasta que ha demostrat amb escreix el seu domini del gènere a sèries com Nit i dia o pel·lícules com Los ojos de Julia, El cuerpo o Contratiempo. De fet, a El inocente torna a dirigir el protagonista d'aquesta última, Mario Casas, en la seva primera estrena des que va guanyar el seu primer Goya.

Al costat de Mario Casas destaquen grans intèrprets com Aura Garrido, Alexandra Jiménez, José Coronado, Nico Conde, Juana Acosta, Josean Bengoetxea, Jordi Coll, Gonzalo de Castro, Miki Esparbé (que ben aviat estrenarà una altra sèrie, la comèdia Reyes de la noche, amb Javier Gutiérrez, a Movistar +), Martina Gusman, Susi Sánchez i Ana Wagener. No és la primera vegada que Netflix converteix en sèrie els textos de Harlan Coben: títols com The Woods, aquí estrenada com a Bosque adentro, o Safe també es basen en llibres seus, tot i que El inocente té l'al·licient d'adaptar una de les seves millors novel·les.