«El internado: Las Cumbres»: Misteri entre muntanyes

Pep Prieto

Durant els tres anys que es va emetre a Antena 3, El internado es va convertir en tot un fenomen d'audiència gràcies als seus personatges i, sobretot, a la seva capacitat per crear un misteri més o menys solvent que et mantenia pendent de la pantalla malgrat que la història perdia molt el temps en efectismes. Era, al final, una hàbil posada al dia dels slashers tradicionals, servint-se de les tensions sexuals no resoltes per captar un tipus de públic que en aquell moment estava menys avesat a la intriga i al terror. Més d'una dècada després del seu final, Amazon ha ressuscitat la marca amb un reboot que porta per títol El internado: Las Cumbres i que busca satisfer els fans que clamaven per un retorn de la sèrie i a la vegada atraure una nova generació d'espectadors. El resultat segurament no està a l'alçada de l'original perquè sovint es limita a ser una repetició d'esquemes i, al capdavall, tampoc era tan bona com per trobar-ne a faltar gaires idees, però ni hi ha dubte que se'n surt a l'hora d'atrapar-te en alguns (no tots, perquè són massa previsibles) dels seus enigmes.

El internado: Las Cumbres s'ambienta en un col·legi situat al costat d'un monestir, envoltat de muntanyes i de difícil accés. Tots els seus alumnes son joves conflictius que si entren en aquest centre és perquè estan disposats a sotmetre's a una dura disciplina que els permeti reinserir-se a la societat. A més del seu estricte règim educatiu, l'escola sempre ha estat en boca de tothom per les llegendes de la zona, ja que sempre se l'ha associat amb desaparicions i fets terribles. Ben aviat els protagonistes descobriran el que hi ha de cert en aquestes històries i fins a quin punt el centre no és ben bé que sembla.

Un dels grans problemes de El internado: Las Cumbres és el ritme narratiu: s'entreté molt a presentar uns personatges que són purs arquetips i entra massa a entrar en matèria. És cert que quan ho fa guanya interès i encerta en la creació d'algunes atmosferes, però no abandona mai una irregularitat que la porta a cometre errors de llibre a l'hora de descriure situacions pròpies del gènere. Asia Ortega, Albert Salazar, Daniel Arias, Natalia Dicenta, Ramiro Blas, Carlos Alcaide, Alberto Amarilla, Francisca Aronsson, Sara Balerdi, Aitor Beltrán, Joel Bosqued i Paula del Río encapçalen el repartiment de la sèrie, formada per vuit episodis.