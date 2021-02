«En los boxes»: Embolics entre curses

Pep Prieto

Kevin James va saltar a la fama gràcies a Hitch, al costat de Will Smith, i gairebé tota la seva trajectòria posterior l'ha protagonitzat al costat del seu amic Adam Sandler. És precisament Sandler qui ha produït alguns dels seus treballs en solitari, des de pel·lícules com Superpoli de centro comercial i la seva seqüela o sèries com Kevin can wait. I com Sandler, ha fitxat per Netflix, ja sigui per ser el cap de cartell de films exclusius o bé de sitcoms marca de la casa. La darrera a estrenar-se, aquesta mateixa setmana, ha estat En los boxes. El primer que convé dir d'un producte com aquest és que si s'és al·lèrgic a les comèdies blanques i amb riures enllaunats, millor no arriscar-s'hi. És una successió de gags inofensius, alguns de millors que d'altres, que no pretén altra cosa que sumar-se a la llarga llista de títols del gènere. Però també cal reconèixer-li que no vol enganyar ningú, que es fa simpàtica, i que de tant en tant està bé que puguis mirar una sèrie còmica sense més pretensió que la d'entretenir les sobretaules. No enganxa molt ni és massa original, però és divertida i els personatges estan ben descrits. I James, un cop més, hi demostra que coneix molt bé els mecanismes de la comèdia clàssica i actua en conseqüència.

En los boxes (The Crew en el seu títol original) mostra les relacions i equívocs entre l'equip d'una escuderia de cotxes de carreres de la NASCAR. L'epicentre de la funció és el seu director tècnic, que ha de gestionar nombrosos problemes diaris: des de la falta de cervell del seu pilot estrella, capaç de dir les coses menys adequades en el pitjor dels moments, fins als mecànics, que ja estan de tornada de tot. Sense oblidar la seva vida sentimental, marcada per la seva addicció a la feina. Les coses donen un tomb quan l'amo de l'escuderia decideix jubilar-se i deixa l'escuderia en mans de la seva filla Catherine, disposada a revolucionar l'equip perquè guanyi més curses. El protagonista es veurà obligat a modernitzar els seus mètodes per arribar a una entesa amb la noia, a la que pràcticament ha vist créixer.

Els seus deus episodis de mitja hora passen ràpid gràcies als personatges, que es fan propers i protagonitzen alguns gags per al record; pels seus diàlegs, prou ocurrents com per no caure en determinats clixés, i pel seu repartiment. Al costat de James trobem Sarah Stiles, Jillian Mueller, Freddie Stroma, Gary Anthony ?Williams, Dan Ahdoot i Bruce McGill.