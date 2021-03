«Falcon y el soldadode invierno»: Armes letals

Pep Prietp

La trilogia dedicada al Capità Amèrica és, juntament amb les quatre entregues d'Avengers, el millor de Marvel. L'arc narratiu del seu protagonista, que va de la Segona Guerra Mundial fins a l'actualitat, ha permès crear pel·lícules amb registres molt diferenciats que juguen hàbilment a tenir una identitat pròpia. I entre elles una veritable joia, El Soldado de Invierno, un homenatge als thrillers dels 70 que també va permetre aprofundir en aquells personatges que configuren l'univers del Capi. No és cap casualitat que la sèrie que estrena avui Disney Plus s'aposti per donar continuïtat a Falcon y el Soldado de Invierno, ja que són d'alguna manera la síntesi de l'ahir i l'avui del Capità Amèrica. És per això que la trama comença just després dels fets d'Avengers: Endgame, quan Steve Rogers cedeix el seu escut a Falcon i queda clar que el futur d'aquest està lligat a l'home abans conegut com a Bucky Barnes. Tots dos vindrien a ser els successors naturals del Capi en la defensa dels interessos del Govern nord-americà. Però les coses no seran tan fàcils: primer, perquè els dos protagonistes tenen mètodes molt divergents a l'hora d'enfrontar-se als seus enemics, però també perquè Falcon no sap com gestionar la seva conversió en el nou Capità Amèrica. I enmig de tot això, un vell enemic, Zemo, és al darrere d'una conspiració que posa en risc l'estabilitat mundial.

El millor de Falcon y el Soldado de Invierno és que els seus responsables han respectat l'estètica de les pel·lícules del Capità Amèrica situades a l'actualitat, el qual converteix la sèrie en una seqüela més. Aquesta sensació queda reforçada per la seva estructura. A diferència de WandaVision, que trencava el motlle tant en nombre d'episodis com en durada, aquí la història s'allarga sis episodis de 45 minuts i els seus mateixos responsables han confirmat que està plantejada com un film dividit en parts. D'altra banda, han encertat de ple confiant de nou la banda sonora a Henry Jackman, que torna a apostar per un score que alterna la fanfàrria tradicional amb sonoritats més modernes.

A més de la seva coherència amb l'univers de Marvel, Falcon y el Soldado de Invierno és una gran picada d'ullet a les buddy movies dels anys 80 i 90, com ho prova el fet que són tan importants les escenes d'acció com els duels dialèctics entre la parella protagonista.

El repartiment està encapçalat per Anthony Mackie, Sebastian Stan, Emily Vancamp, Daniel Brühl (que aquí encarna un Zemo més ajustat al del còmic que el que mostrava a Civil War), Wyatt Russell, Desmond Chiam, John Gettier, Miki Ishikawa, Erin Kellyman, Adepero Oduye, Shane Berengue i Carl Lumbly.