«Gangs of London»: Llegat enverinat

pep prieto

Per a qualsevol cinèfil el nom de Gareth Evans és sinònim d'altes expectatives. I no és estrany, perquè la saga The Raid és segurament una de les grans fites del cinema d'acció dels darrers anys, un exemple de com crear una tensió gairebé irrespirable en un context claustrofòbic en què també hi tenen cabuda les coreografies espectaculars i els tiroteigs sagnants. A la seva sèrie Gangs of London està a l'altura del que s'espera d'un cineasta com ell.

Durant els nou episodis de la primera temporada (està renovada per a una segona, que s'hauria d'estrenar l'any vinent), aquesta actualització de la sèrie negra tradicional combina les atmosferes inherents al gènere amb els esclats de violència marca de la casa, aconseguint modernitzar un llenguatge que en televisió sempre ha estat recurrent. El millor que té, a banda del seu sentit del suspens i la sensació d'estar atrapat en una teranyina de personatges obscurs, és com dilucida l'autoria d'Evans i el seu equip, fins al punt que hi queda molt clar que això seu és una evolució estilística molt coherent que està cridada a donar-nos moltes alegries.

Gangs of London arriba aquest diumenge a la plataforma Starzplay uns mesos després de la seva estrena britànica, quan es va convertir en tot un fenomen que aquí fins ara només ens podíem mirar de lluny. La trama, que va fent-se cada cop més coral sense perdre de vista el conflicte central de la funció, gira al voltant de Sean Wallace, un jove que es veu abocat a gestionar el llegat del seu pare Finn. Aquest va ser, durant 20 anys, el mafiós més poderós de Londres, però la seva misteriosa mort va provocar un buit de poder que amenaça a fer-ho esclatar tot pels aires. Sean haurà de posar ordre en aquest caos mentre se'l qüestiona per totes bandes i amb la creixent sensació que la mort del seu pare amaga més secrets dels que mai s'hauria imaginat. El seu únic aliat sembla ser Elliot Finch, un gàngster amb fama de perdedor que té la seva pròpia agenda respecte a la família Wallace.

Rodada amb un pols narratiu enlluernador que atrapa des de la primera seqüència, Gangs of London destaca també per un notable repartiment encapçalat per Joe Cole, Sope Dirisu, Michelle Fairley, Brian Vernel, Paapa Essiedu, Lucian Msamati, Narges Rashidi, Valene Kane, Sharon Morgan i el veterà Colm Meaney.