HBO estrena la sèrie sobre el confinament de Leticia Dolera, Carlos Marqués-Marcet i Elena Martín

ACN HBO estrena aquest dimecres 'En casa', una sèrie al voltant del coronavirus creada des del confinament per cinc directors de cinema: Carlos Marqués-Marcet, Leticia Dolera, Elena Martín, Rodrigo Sorogoyen i Paula Ortiz. Cada cineasta ha creat i dirigit un dels cinc episodis, filmats a casa seva, amb les persones amb les que han viscut aïllats, i amb un kit bàsic de rodatge a partir d'un telèfon d'última generació. Les cinc històries tenen un element en comú, la quarantena provocada pel coronavirus. Cada episodi dura uns 15 minuts i presenta una mirada d'autor sobre les relacions personals en el marc de l'experiència col·lectiva del confinament. Està creada per HBO Europe, Warner Bros. ITPV España en col·laboració amb Caballo Films.

Els autors encarregats de transmetre des de casa la intimitat del seu cinema són: Leticia Dolera ('Vida perfecta', 'Requisitos para ser una persona normal'), Rodrigo Sorogoyen ('Madre', 'El reino', 'Que Dios nos perdone'), Paula Ortiz ('La novia', 'De tu ventana a la mía'), Carlos Marqués-Marcet ('Els dies que vindran', 'Terra ferma', '10.000 kilòmetres') i Elena Martín ('Julia Ist', 'Suc de síndria').

En alguns casos interpreten els mateixos directors, i en d'altres apareixen les persones amb qui conviuen. Tot, gravat casolanament amb un 'Filmmaker Kit', que inclou un telèfon i alguns complements per gravar en un espai reduït. Es combinen gèneres com la comèdia romàntica, el drama o inclús el cinema fantàstic. La sèrie s'estrena als 21 territoris on opera HBO Europe.