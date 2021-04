«Invincible»: Com ser un súper

Pep Prieto

Com que hi ha setmanes en què cada plataforma sembla disposada a atapeir-nos d'estrenes, hi ha novetats que amenacen amb passar desapercebudes i que, en canvi, acaben essent molt més interessants que la resta. És el cas de Invincible, una sèrie animada de la que ja es poden veure els seus tres primers episodis a Amazon i que ofereix una mirada molt suggeridora a l'univers dels superherois. Ho fa, a més, amb una animació excel·lent que recupera les essències del 2D i que juga obertament a rellegir els mecanismes de representació del gènere: no és cap casualitat, en aquest sentit, que se l'estigui comparant molt amb The Boys. Basada en el còmic homònim (escrit, entre d'altres, per Robert Kirkman, un dels artífexs de l'èxit de The Walking Dead), la sèrie se centra en Mark, fill del superheroi més poderós del planeta, Omniman. Quan se li desenvolupen els poders, el seu pare l'ajuda a entrenar-se, malgrat els dubtes d'ambdós que realment pugui erigir-se en el superhome que està cridat a ser. Finalment, Mark se surt amb la seva i adopta la identitat d'Invincible per protegir la seva ciutat de les creixent amenaces que ha d'afrontar, En paral·lel, el seu pare, que forma part d'un grup de supeherois, es veu immers en un inesperat conflicte que el deixa en coma. Mark no és conscient dels motius que han portat Omniman a la seva situació, però darrere tot plegat s'hi amaga una conspiració que amenaça amb acabar amb el món tal i com el coneixem.

El millor d'Invincible és la seva manera d'apropar-se al cànon per acabar donant-li la volta. Comença com una història de superherois convencional, ja que en essència bona part del pilot és un relat d'origens sense grans novetats, però a partir del (desarmant) gir narratiu del final de l'episodi, la sèrie es torna una violenta, sagnant i a estones realment punyent reformulació del gènere que no deixa de millorar. Hi destaca la brillant construcció dels personatges, que mai es comporten com esperes, la seva impecable factura visual i les seves ocasionals incursions en un humor molt negre que torpedina les expectatives de l'espectador. I és, per damunt de tot, un experiment molt agosarat, perquè realment aposta per un registre formal poc comú que probablement crida menys l'atenció que l'animació digital que predomina a les plataformes, però sense cap mena de dubte és força superior a tot el que s'ha estrenat d'aquest estil durant els darrers anys.

L'espectacular repartiment de veus de la versió original inclou Steven Yeun, J.K. Simmons, Sandra Oh, Gillian Jacobs, Mark Hamill, Seth Rogen, Zachary Quinto, Clancy Brown, Mahershala Ali, Jeffrey Donovan, Clancy Brown, Mae Whitman, Lennie James, Ezra Miller, Lauren Cohan, Djimon Hounsou, Reginald VelJohnson i el gran Jon Hamm.