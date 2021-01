«Its a sin»: El punt d'inflexió

Pep Prieto

El nom de Russell T. Davies encara no és especialment popular més enllà dels que són consumidors habituals de sèries, però és el responsable de Queer as folk, una producció fonamental per a la visibilitat del col·lectiu LGTBI a la televisió moderna, i de Years and years, segurament el títol que millor resumeix les derives del món actual. Justament ha estat l'èxit d'aquesta última la que ha afavorit que pugui tirar endavant un projecte tan personal com It's a sin, que s'estrena demà a HBO i és un retorn als orígens en tota regla. La sèrie se situa a principis dels anys 80, quan tres nois homosexuals que no ho han tingut gens fàcil per ser acceptats tal com són se'n van a viure a Londres per poder ser com són amb més llibertat. A la capital britànica hi esperen complir els seus somnis i aspiracions més arrelats, que fins ara han topat amb la incomprensió i els prejudicis de les seves respectives famílies. Quan es coneixen, entre els tres es forja una amistat incondicional a la que ben aviat s'hi suma Jill, una noia que també vol viure al marge de les lupes morals. Però quan sembla que els protagonistes tenen la plenitud a tocar i posen fil a l'agulla a les seves vides, la irrupció del virus de la SIDA els aboca a una situació que mai s'haurien imaginat. Sobretot perquè s'adonen que les coses no tornaran mai a ser com abans.

Plantejada en clau de comèdia però amb detalls de la duresa típica les produccions de Davies (amb ell, mai pots abaixar la guàrdia, com demostrava un capítol en particular de Years and Years), It's a sin agafa el títol d'una de les cançons més populars de Pet Shop Boys i aposta per una recreació molt exhaustiva del Londres dels anys 80. En aquest sentit, és d'aquelles mirades introspectives que aconsegueixen fer-te semblar que ets allà amb els personatges, tant en els bons com en els mals moments. També brilla, com és de preveure, la selecció musical, un aspecte clau per a l'evolució de la història i la seva progressiva conversió en un retrat del trauma de tota una generació, més enllà de la seva sexualitat.

Formada per només cinc episodis, It's a sin compta amb un esplèndid repartiment encapçalat per Nathaniel Curtis, Omari Douglas, Callum Scott Howells, Shaniqua Okwok, Olly Alexander, Toto Bruin, Stephen Fry, Neil Patrick Harris i la gran Keeley Hawes, que just fa una setmana estrenava a casa nostra la sèrie Honnor, a Filmin. El directors de tots els episodis és Peter Hoar, que ha treballat molt per a Marvel durant els darrers anys en sèries tan interessants com Daredevil; Runaways o Capa y puñal, mentre que la banda sonora original ve firmada per Murray Gold, un compositor britànic molt estimat pels seguidors de la sèrie Doctor Who.