Les 20 sèries més esperades de 2019

Europa Press A mesura que creix la demanda, l'oferta de sèries continua creixent, com demostren els més de 500 títols estrenats el 2018. Però ara les cadenes i plataformes estan embardissades en una cursa per produir no només la major quantitat, sinó també per aconseguir l'èxit de la temporada.

I l'imminent 2019 arriba carregat de propostes: des de l'anhelat final de 'Joc de Trons', els esperats retorns de 'True Detective' o 'Big Little Lies' o 'American Gods', o les nombroses estrenes com 'Watchmen'. Aquestes són les 20 sèries més esperades del pròxim any:

'Joc de Trons'

Després de vuit anys, la reeixida sèrie d'HBO finalitzarà amb una curta temporada final, de tan sols sis episodis, que se centrarà en la unió dels personatges per a enfrontar-se a un enemic comú. Tal com acostuma la ficció, una immensa quantitat de cadàvers està garantida. Els episodis arribaran a l'abril.

'True Detective'

Després d'un aclamat debut i una decebedora segona temporada, el creador Nic Pizzolatto cerca redimir-se amb aquesta tercera part, protagonitzada per Mahersala Ali i que arribarà a HBO el gener vinent.

'The Act'

La sèrie està basada en la vida real de Dee Dee Blanchard, una dona que va enganyar a amics, veïns i a la seva pròpia filla per a fer-li creure que patia una malaltia. Protagonitzada per Patricia Arquette i Joey King, la sèrie arribarà a Hulu a la primavera de 2019.

'American Gods'

Ha estat un llarg i complicat camí cap a la segona temporada de la sèrie basada en la novel·la de Neil Gaiman, que s'estrenarà a Starz el 10 de març. En aquest esperat lliurament, Shadow Moon (Ricky Whittle) i Mr. Wednesday (Ian McShane) es preparen per a la guerra entre els déus antics i nous.

'Big Little Lies'

El segon lliurament explicarà una història completament nova, tot i que comptarà de nou amb Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Laura Dern i Shailene Woodley, a més de la nouvinguda de Meryl Streep.

'Black Monday'

Del creador de 'Happy Endings' arriba aquesta comèdia d'època ambientada el 1987, durant la pitjor caiguda del mercat de valors a la història de Wall Street. La sèrie protagonitzada per Don Cheadle, Andrew Rannells i Regina Hall intentarà respondre què va causar aquest enfonsament. La ficció estarà disponible a Showtime a partir del 20 de gener.

'Catch-22'

George Clooney torna a la pantalla petita de la mà de Hulu per a produir, dirigir i protagonitzar aquesta adaptació del llibre homònim de Joseph Heller, i que comptarà amb Kyle Chandler, Hugh Laurie i Christopher Abbott.

'Deadwood'

Després de 13 anys, els fans tornaran a l'univers de la sèrie amb una pel·lícula «revival» que, tot i que no comptarà amb el repartiment original complet, sí que portarà de tornada a HBO a Ian McShane, Timothy Olyphant, Paula Malcomson, Kim Dickens, William Sanderson i Gerald McRaney.

'First Wives Club'

BET portarà aquest «reboot» de la pel·lícula de 1996 'El club de les primeras esposas', que estarà protagonitzat per Jill Scott, Ryan Michelle Bathe i Michelle Buteau.

'Fosse/Verdon'

FX ha apostat per aquesta sèrie limitada basada en la biografia de Sam Wasson sobre el famós coreògraf Bob Fosse, que se centrarà en la seva figura i la de la seva parella, Gwen Verdon.

'Buenos Presagios'

La pròxima aventura televisiva de Neil Gaiman serà una sèrie de sis parts basada en la novel·la de 1990 que va coescriure amb Terry Pratchett. És el primer d'una sèrie de projectes que crearà per a Amazon, després de signar un acord a principis d'aquest any. La sèrie està protagonitzada per David Tennant i Michael Sheen com un dimoni i un àngel, respectivament, que treballen junts per a tractar de detenir l'apocalipsi.

'Jane The Virgin'

La comèdia sobre una dona jove que accidentalment és inseminada artificialment arriba a la seva fi. La seva cinquena i última temporada arribarà a The CW la primavera de 2019.

'The Passage'

Les novel·les de vampirs de Justin Cronin arriben ara a la petita pantalla gràcies a la guionista i productora de 'Friday Night Lights', Liz Heldens. La sèrie arribarà a Fox el pròxim 14 de gener.

'The Politician'

Ryan Murphy s'atreveix amb una sèrie d'intriga política, que cada temporada retratarà una campanya electoral diferent. Després d'una intensa lluita entre diferents cadenes, la ficció finalment va anar a parar a Netflix després del seu acord milionari amb Murphy.

'Ratched'

Una altra sèrie de Ryan Murphy per a Netflix, en aquesta ocasió centrada en la infermera Ratched, mític personatge de 'Alguien voló sobre el nido del cuco'. La sèrie, protagonitzada per Sarah Paulson, té de moment un acord per dues temporades.

'Untitled Morning Show'

Apple està darrere del retorn de Jennifer Aniston a la televisió, al costat de Reese Witherspoon. El duo serà protagonista d'aquesta sèrie que tractarà els secrets del món de la televisió, així com l'impacte del moviment #MeToo.

'Veep'

La comèdia política de Julia Louis-Dreyfus per a HBO s'estrenarà el 2019 la seva última temporada, que comptarà tan sols amb set episodis.

'Watchmen'

La sèrie suposarà l'esperat retorn de Damon Lindelof, amb una sèrie ambientada en un temps i lloc on els superherois no són salvadors, sinó que són caçats com a malfactors. Aquesta sèrie de Watchmen partirà de la novel·la gràfica d'Alan Moore però no serà una interpretació literal del còmic, sinó que ampliarà el seu univers de forma lliure.

'What We Do In The Shadows'

Jemaine Clement i Taika Waititi van causar sensació entre els fans del gènere amb un fals documental estrenat el 2014 que ara es converteix en sèrie per a FX. Un trio de vampirs que han existit durant centenars d'anys lluita per adaptar-se a la vida actual.

'Élite'

Un dels fenòmens d'enguany que, malgrat comptar amb crítiques dispars, va aconseguir el favor de gran part de l'audiència. Tal va ser l'èxit de la primera temporada, que Netflix ja va confirmar un nou lliurament que s'estrenarà al llarg de 2019.