Les deu estrenes de sèries més esperades per aquest mes d'abril

José Antonio Martínez Comença el mes d'abril amb, en principi, dues setmanes de confinament per davant. Ja veurem si després es converteixen en més. Algunes plataformes han optat per anar avançant estrenes per poder entretenir el personal, ja que hauran de passar-se la Setmana Santa sense sortir de casa. Recollim aquí algunes de les propostes més interessants per a aquest mes.

1) Mr. Mercedes. Temporada 3 (1 d'abril, AXN). Final d'una de les adaptacions més interessants de l'obra de Stephen King i que ha passat més desapercebuda del que mereixia. Igual després de l'èxit d'El visitante remunta, ja que el personatge de Holly apareix en les dues sèries, encara que en versions molt diferents. Aquesta sembla que serà la temporada final, ja que amb ella s'acaba d'adaptar la trilogia de les novel·les del prolífic escriptor. En ella el policia jubilat Bill Hodges (Brendan Gleeson) s'enfronta a un nou assassí. Als Estats Units fa ja mesos que la sèrie va acabar i ara desembarca a Espanya a través d'AXN.

2) La casa de papel. Temporada 4 (3 d'abril, Netflix): Una de les estrenes més esperades de l'any a Netflix. La quarantena imposada per l'estat d'alarma ha fet que Netflix s'apiadi de nosaltres i avanci la quarta entrega de la sèrie. Ara que la plataforma dona a conèixer el seu rànquing del més vist, ningú s'estranyarà que la banda d'atracadors més famosa de la televisió s'encimbelli fins als primers llocs de la llista. Sobretot ara que s'ha convertit en un èxit mundial. La banda dels micos vermells i les caretes de Dalí torna a la càrrega amb el seu atracament al Banc d'Espanya. El lliurament anterior ens va deixar amb diversos dels seus protagonistes en situacions molt delicades.

3) The Good Fight. Temporada 4 (9 d'abril, Movistar): La quarta temporada de The Good Fight torna sense una de les seves principals protagonistes. Rose Leslie, que interpretava a Maya Rindell, ha abandonat la sèrie. Això de que el seu personatge marxés a Washington a obrir un nou despatx semblava que havia de ser una de les trames dels nous episodis, però s'ha convertit en el pretext perquè ni ella, ni l'excèntric advocat interpretat per Michael Sheen no apareguin a la sèrie. Diane Lockhart (Crhistine Baransky) i els seus companys de despatx patiran en aquests episodis les conseqüències d'haver estat absorbits per un gran bufet. Sabuda l'afició del matrimoni Robert i Michelle King per cenyir-se a l'actualitat en els guions, hauran tingut temps per ficar una mica de la pandèmia sanitària?

4) Mrs. America. Temporada 1 (15 d'abril, HBO): Feminisme des de l'antifeminisme. Aquesta és la proposta que ens porta aquesta minisèrie protagonitzada per Cate Blanchett en el paper de Phyllis Schlafly, una activista nord-americana que durant els anys 70 tenia com a ideari oposar-se als moviments d'alliberament de la dona i defensar que aquesta romangués a la llar. Com mana el patriarcat. Que ningú es posi les mans al cap, perquè el personatge ens servirà per conèixer a les líders dels moviments feministes de l'època i especialment a la qual va ser el seu gran rival, l'escriptora Gloria Steinem, que aquí interpreta Rose Byrne (Damages). Aquest grup s'encarregarà de donar la rèplica a les antiquades idees de la protagonista.

5) Lo que hacemos en las sombras. Temporada 2 (16 d'abril, HBO). Va ser una de les sorpreses de l'any passat. Un encreuament actualitzat entre La família Monster i Modern Family. Com un fals documental, els protagonistes expliquen a la càmera el que està passant. Aquesta família de vampirs assentada en un decrèpit casalot de Staten Island va arrencar les rialles del personal i adaptava una pel·lícula codirigida per Taika Waititi i Jemaine Clement. Aquest segon director va ser el responsable de la nova adaptació televisiva i que ara torna a la petita pantalla per saciar la set d'hemoglobina. Una de les seves bases és que els seus guionistes estimen el gènere vampíric però també saben com riure dels seus tòpics.

6) Bosch. Temporada 6 (17 d'abril, Amazon Prime Video): La sèrie policíaca protagonitzada per Titus Wellver s'acosta al seu final. Amazon pretén que la setena temporada sigui l'última, per la qual cosa dona temps suficient als seus guionistes perquè li donin un gran final. Bosch ha estat una de les sèries més ben valorades de la plataforma i també de les més longeves, perquè no té molts títols que hagin passat de la cinquena. Es tracta d'un d'aquells títols que s'anirà revaloritzant amb el pas dels anys.

7) La casa de las flores. Temporada 3 i final (23 d'abril, Netflix): Ens acomiadem de la família De la Mora i de les seves cases de flors. La sèrie que va posar cap per avall tots els tòpics del culebró mexicà ens ofereix el seu desenllaç, pocs mesos després del final de la segona temporada. En realitat, les dues temporades es van rodar al mateix temps. La sèrie va superar el repte de seguir endavant en la segona temporada sense la carismàtica presència de Verónica Castro. El seu creador Manuel Caro ja té nous encàrrecs televisius de Netflix per a la qual ha realitzat Alguien tiene que morir, protagonitzada per Carmen Maura i una altra de les estrelles del seu treball anterior, Cecilia Suárez (la inoblidable Paulina de la Mora).

8) After Life. Temporada 2 (24 d'abril, Netflix): El que en principi havia de ser una minisèrie de sis capítols de durada, es va convertir en un dels grans èxits de Netflix el 2018. Així que era inevitable que Rick Gervais reprengués al seu personatge de vidu desconsolat tractant de fer front al seu dol i superar les seves tendències suïcides. Tot i que al final de la primera temporada, el protagonista semblava que sortia del forat depressiu en què es trobava, el xou ha de continuar. En aquests nous episodis, el veurem en un viatge per tot Europa amb la dona amb la qual havia iniciat una nova relació en el final del lliurament anterior.

9) Penny Dreadful: City of Angels. Temporada 1 (27 d'abril, Netflix): El final de la primera Penny Dreadful ens va deixar a tots gelats perquè ningú s'esperava que allò acabés. Gairebé quatre anys després, Showtime llança un spin off amb noves trames, nous personatges i nou escenari. Canviem el Londres vuitcentista per la ciutat de Los Angeles durant els anys 30, al més pur estil Chinatown de Roman Polansky. Entre els seus protagonistes tindrem a la ex Joc de Trons Natalie Dormer, en el paper d'una dimoni que pot adoptar la forma de qualsevol i Daniel Zovatto, protagonista de la història i que encarna un detectiu amb ascendència mexicana a qui li encarreguen investigar uns misteriosos assassinats.

10) Killing Eve. Temporada 3 (27 d'abril, HBO): Villanelle (Jodie Comer) torna i més embogida que mai. Tots sabíem que Eve (Sandra Oh) no podria haver mort al final de la segona temporada i d'alguna manera els guionistes han descobert la manera de fer sobreviure el personatge. Les peces tornen a col·locar-se en el tauler perquè totes dues comencin una nova partida d'aquest particular joc del gat i el ratolí en el qual cada vegada més la una s'assembla a l'altra. Phoebe Waller-Bridge és una de les guionistes televisives més cotitzades de el moment i la seva creació ha hagut d'anar passant de mà en mà. Ara en aquest tercer lliurament serà una de les guionistes de Fear the Walking Dead, Suzanne Heathcote, qui pren la batuta. Aquesta sèrie també ha avançat la seva data d'estrena amb motiu de la crisi sanitària del coronavirus.