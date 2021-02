Les millors sèries per veure el dia de Sant Valentí, estiguis enamorat o no

El 14 de febrer és el dia de l'amor. Les principals cadenes de televisió i plataformes de vídeo estrenen les seves millors sèries amoroses per tal de celebrar Sant Valentí. Per gaudir d'un diumenge a casa veient una estona la televisió recopilem les millors opcions del terreny de la ficció per veure en el dia dels enamorats tant si ho estàs, com si no.



'Little Birds', Starzplay

'Matrimonio por sorpresa', Divinity

'Modern Love', Amazon Prime

'Love life', HBO

'Upload', Amazon Prime Vídeo

'Amor al cuadrado', Netflix

'Please like me' Netflix

Starzplay estrena aquesta sèrie dramàtica inspirada en la col·lecció de contes eròtics d'Anaïs Nin. Les històries transcorren a Tànger als anys 50 i entre el seu repartiment figura l'espanyola Rossy de Palma. Intriga, amor, desig i fantasia tenen cabuda en aquesta producció.La cadena temàtica de MEDIASET va estrenar aquesta setmana 'Matrimonio por sorpresa', l'última sèrie de Kan Yaman. En aquesta comèdia romàntica ens submergim en la història d'amor d'un estudiant de Medicina i una advocada acabada de llicenciar que es casen en secret perquè les seves famílies no es parlen des de fa 36 anys.Aquesta sèrie d'Amazon Prime Vídeo està basada en les millors històries d'amor de la columna amb el mateix nom del diari 'The New York Times', que arrasa des de la seva primera publicació el 2004. En ella es mostren maneres d'estimar molt diferents, des de l'amor de parella, fins al paternal o l'amistat.L'aposta romàntica d'HBO, 'Love life', ens explica el viatge de la vida del seu protagonista a través de totes les seves històries d'amor, de la primera a l'última. '¿Com ens influeix cada parella en el nostre futur?', aquesta és la pregunta que intenta contestar aquesta sèrie de 10 episodis.En aquesta sèrie ens traslladem a un món del futur en què quan mors pots acabar a un cementiri digital. El protagonista hi acaba i deixa viuda la seva parella, però a la seva nova vida es trobarà amb un àngel de la guarda que investigarà les causes de la seva mort.Aquest any la principal aposta de la plataforma americana per a Sant Valentí és la pel·lícula 'Amor al cuadrado'. Aquesta comèdia romàntica originària de Polònia ens explica la història de la trobada entre una professora que porta una vida paral·lela com a model i un periodista faldiller.Aquesta sèrie de temàtica LGTBIQ+ ens endinsa en la història del Josh i parteix en el moment en què se sincera amb la seva nòvia i li reconeix que és gai. El gir i el canvi de rumb que fa la seva vida és el que es descobreix al llarg de les quatre temporades ja disponibles a la plataforma.