«Los favoritos de Midas»: Crònica d'un xantatge

pep prieto

El cineasta canari Mateo Gil es va fer conegut pels seus guions per les pel·lícules d'Alejandro Amenábar, però el cert que és que encara resulta més interessant la seva trajectòria com a director. Seves són Nadie conoce a nadie, fallit però entretingut thriller ambientat a la Setmana Santa sevillana on donava una bona mesura de les seves aptituds per al gènere; Blackthorn: Sin destino, magnífic western crepuscular amb un gran Sam Shepard en la pell de Butch Cassidy; o la molt suggestiva Proyecto Lázaro, que va passar desapercebuda malgrat tractar-se d'un dels millors drames fantàstics espanyols dels darrers anys.

Després de fer una curiosa immersió a la comèdia amb Las leyes de la termodinámica, ara Gil s'estrena a la nòmina de Netflix amb la minisèrie Los favoritos de Midas, que adapta lliurement un relat curt de Jack London publicat el 1901 i que li ha permès fer un d'aquests thrillers elèctrics i perfectament exportables que tant agraden a la plataforma.

Formada per sis episodis d'una hora, s'ambienta al Madrid actual i se centra en Víctor, un empresari tirant a implacable que només viu per a la seva feina. És un home sense gaires escrúpols i que creu tenir-ho tot controlat, i molt especialment els negocis. Però un bon dia, una misteriosa organització autoanomenada Els Favorits de Mides es posa amb contacte amb ell i fa un macabre xantatge: si no accepta pagar una elevada suma de diners, mataran una persona en un lloc i a una hora indeterminats, i cada dia afegiran una nova víctima a la llista. Al principi, Víctor reacciona amb incredulitat i no està disposat a deixar-se intimidar. Però quan comencen a produir-se els assassinats, el protagonista es veurà atrapat en una cursa a contrarellotge per evitar que es produeixin més atrocitats.

A banda del seu sentit del seu sentit del ritme, una de les especialitats de Gil, un dels principals atractius de Los favoritos de Midas és la presència de Luis Tosar, un d'aquells actors que fa creïble tot el que toca i que ja ha demostrat, en títols tan recomanables com El desconocido, que controla a la perfecció els mecanisme del thriller.

Al seu costat destaca la participació de secundaris tan solvents com Marta Belmonte, Guillermo Toledo, Carlos Blanco, Bea Segura, Adolfo Fernández, Pepe Ocio, Ahmed Boulane, Míriam Gimeno, Fernando Millán i Marta Milans, vista l'any passat a Shazam! La banda sonora original va a càrrec de Lucas Vidal, compositor que també ha despuntat a Hollywood gràcies als seus treballs per a Fast & Furious 6, El estigma del mal o El caso Heineken.