«Somos los mejores: una nueva era»: Gaudir jugant

pep prieto

Somos los mejores es va estrenar el 1992 i, com bona part de les produccions esportives de Disney en imatge real, va triomfar molt més als Estats Units que a la resta del món. Era, en tot cas, una simpàtica comèdia sobre un advocat que és condemnat a fer serveis per a la comunitat i acaba fent-se càrrec d'un equip infantil d'hoquei sobre gel, els Mighty Ducks. Al principi, es pren la feina amb desgana, però de mica en mica es van convertint en un equip guanyador. La seva popularitat va anar creixent (aquí, per exemple, es va convertir en un èxit del mercat de vídeo) i va donar peu a dues seqüeles: Vuelven los mejores, que respectava l'essència de l'original i sabia ser-ne un bon complement, i El regreso de los mejores, que ja cansava perquè es limitava a repetir la fórmula. Ara, 24 anys després de l'estrena d'aquesta última, Disney Plus ha presentat Somos los mejores: Una nueva era, que és tant una seqüela directa de les pel·lícules com un reboot dels seus plantejaments narratius. I la veritat és que, amb totes les seves obvietats, la cosa funciona, perquè sap ser entretinguda i familiar sense perdre de vista la necessitat de construir un cert relat.

De fet, la sèrie comença com una esmena a la totalitat a les pel·lícules esportives de la casa. La protagonista, Alex, és la mare d'un nen de 12 anys, Evan, que entrena amb els Ducks. Però, cansada de veure l'excés de pressió a què es sotmet els jugadors a tan curta edat, decideix plantar-se i fer el seu propi equip d'hoquei sobre gel. L'objectiu? Que nenes i nens tornin a gaudir del joc, sense haver d'estar tan pendents de si guanyen o perden. Un bon dia, tot buscant pista de gel per a ells, descobreix que el mític exentrenador dels Ducks, Gordon Bombay, en gestiona una, i que per més que li costi d'admetre enyora els seus dies a la banqueta. De mica en mica, entre Gordon i Alex neix una amistat que acaba sent clau per al futur del nou equip. Sense més pretensió que picar l'ullet als fans de l'original i provar d'enganxar les seves filles i fills, Somos los mejores: Una nueva era està escrita pel guionista de la primera pel·lícula, Steven Brill, i es nota: el metratge està ple de referències als seus personatges, i conté molts moment dirigits a provocar l'aplaudiment dels que eren nenes i nens en el moment de veure.-la. Una de les millors escenes, en aquest sentit, és la reaparició de Bombay, de nou interpretat per un Emilio Estévez molt entregat a la causa. Al seu costat destaquen la gran Lauren German, Brady Noon, Swayam Bhatia, Taegen Burns, Julee Cerda, Bella Higginbotham, Luke Islam i Kiefer O'Reilly.