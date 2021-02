«Superman y Lois»: Identitat secreta

Pep Prieto

Ja fa anys que la cadena CW va començar el conegut com a Arrowverse, la seva saga de sèries centrades en personatges de DC que sempre conflueixen en uns espectaculars crossovers que els uneixen a tots en un mateix relat. De totes elles, les més interessants han acabat essent The Flash, la que més ha arriscat des del punt de vista formal, i Supergirl, que ha sabut construir un relat sòlid al voltant de la feminitat de la protagonista i el seu entorn afectiu. Va ser justament en aquesta última on es va introduir el Superman de la CW, Tyler Hoechlin. Un actor, per cert, que no té la talla (literalment) ni segurament l'estètica adequades per al personatge, però que al final convencia a força de carisma i perquè el productor Greg Berlanti i el seu equip de guionistes han fet una bona feina a l'hora de donar-li una personalitat pròpia. Per això no és estrany que Hoechlin hagi pogut reprendre el paper en una sèrie individual sobre l'icònic superheroi, Superman y Lois, que contra tot pronòstic no només no és una posada al dia de Lois & Clark (que malament que ha envellit aquesta sèrie, per cert) sinó que tampoc s'allunya una mica del motllo dramàtic de la mateixa CW. Una bona notícia, perquè ja fa un temps que la fórmula dóna símptomes d'esgotament.

A la sèrie, Superman i Lois, que ara són pares i cada dia tenen més dificultats per conciliar vida professional i personal, decideixen donar un tomb a la seva vida i tornar a la idíl·lica Smallville. Ell està convençut que això els allunyarà dels problemes i, a més, centrar-se més en la paternitat. Però la tranquil·litat els dura poc, sobretot perquè Clark no pot renunciar tan fàcilment a l'uniforme i la Lois tendeix a perseguir la notícia sigui on sigui. El problema és que quan les seves aventures entren en contradicció amb la vida que volien portar, la seva relació es tensa cada vegada més.

El primer que sorprèn de Superman y Lois és la seva clara aposta per no ser «només» un relat de superherois, sinó que dedica bona part del seu metratge a explorar els conflictes sentimentals dels seus protagonistes. Això la porta a ser una sèrie menys lluminosa i més dramàtica del que estem acostumats a veure a la cadena CW, tot i que també hi ha espai per a uns molt competents efectes visuals i unes quantes picades d'ullet als lectors del còmic.

Al costat de Tyler Hoechlin, que sempre ha estat millor actor del que se li ha reconegut, trobem Elizabeth Tulloch, Dylan Walsh (el protagonista de la sèrie Nip/Tuck que interpreta aquí el pare de Los Lane), Alex Garfin, Jordan Elsass, Inde Navarrette, Wolé Parks, Bitsie Tulloch i Emmanuelle Chriqui, actiu que últimament es deixa veure massa poc en pantalla.