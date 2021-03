«Surcando los cielos»: La guerra de l'aviació

pep prieto

Filmin és la plataforma que més aposta per estrenar continguts televisius de diferents punts del món que podrien passar desapercebuts per l'allau d'estrenes setmanals i que tracten amb la cura que realment mereixem. Això fa que puguem tenir accés a sèries de països dels que acostumem a veure poques coses però que posen llum a episodis històrics que donarien per a unes quantes ficcions més. És el cas de Surcando los cielos, una minisèrie de vuit episodis de producció holandesa que recrea una llegendària rivalitat que va marcar la història de l'aviació per sempre més. L'acció se situa a Holanda entre els anys 1919 i 1939, quan el període d'entreguerres va ser clau en les profundes transformacions de l'aviació i els seus usos en aquell país i a la resta del món. La història es basa en la confrontació entre el director de la companyia KLM, l'idealista i visonari Albert Plesman, i el pilot i fabricant d'avions Anthony Fokker, una persona obsessionada amb el progrés i la recerca de noves oportunitats. Tots dos van ser determinants en algunes decisions corporatives que cuegen fins als nostres dies. La seva eterna rivalitat, basada en la disparitat de criteris professionals però també unes tensions personals més que evidents, va ser clau també per entendre la seva esfera més íntima, un dels eixos de la narració.

Dirigida per tota un especialista en la recreació de grans episodis històrics com Joram Lürsen, autor de títols tan interessants com Nobles intenciones o El banquero de la ristencia, Surcando los cielos encerta tant en la reconstrucció històrica, amb una ambientació rigorosa i molt creïble, com en la descripció d'uns personatges molt més tridimensionals del que estem acostumats a veure en aquest tipus de melodrama. Hi fan molt el seu disseny de producció, en què es defuig l'encartonament i fins i tot s'incideix en detalls de l'època gens tractats en pantalla, i un magnífic planter d'actrius i actors que inclou Daan Schuurmans, Fedja van Huêt, Anniek Pheifer, Leny Breederveld, Victor Löw, Laura de Boer, Steef de Bot, Bram Suijker, Coen Bril, Jochum ten Haaf, Eelco Smits, Lykele Muus, Mike Reus, Sanne-Samina Hanssen, Xander van Vledder, Frieda Barnhard, Zita Téby i David Elsendoorn. La minisèrie s'estrena dimarts vinent a la plataforma catalana Filmin.