«The Stand»: Un futur desolador

pep prieto

La novel·la The Stand, aquí rebatejada com a Apocalipsis, és una de les més llargues de Stephen King. No és la millor, perquè a estones no pot evitar caure en alguns llocs comuns del gènere, però té grans passatges i, sobretot, uns personatges molt ben construïts. També brilla en la descripció d'un futur desolador en què la humanitat ha sucumbit a una misteriosa plaga. El món, doncs, es divideix en dos bàndols. En un, els supervivents que aspiren a reconstruir el planeta i tornar a la vida en societat tal com s'havia concebut abans de la pandèmia. En l'altre, una sinistra organització comandada per Randall Flagg, conegut per tothom com a l'Home Fosc. The Stand ja va ser portada a la televisió el 1994, en una versió molt irregular que pretenia aprofitar (sense gaire fortuna) l'èxit de la minisèrie basada en It. Aquella primera adaptació treballava bé els personatges, però resultava poc convincent com a distopia. Gary Sinise i Molly Ringwald eren els seus protagonistes.

La nova The Stand, que acaba d'estrenar la plataforma Starzplay, és molt més ambiciosa des del punt de vista tècnic (es nota que al darrere hi té Josh Boone, l'home que va aconseguir que el muntatge final de Los Nuevos Mutantes no estigués gens malament) i treballa igual de bé que la seva predecessora en la construcció de personatges. Però també hereta alguns mals vicis del llibre, en el sentit que moltes situacions resulten previsibles i el dibuix d'un món apocalíptic peca de nombrosos llocs comuns. La culpa aquí, però, no és tant de la font com del fet que aquest gènere ha evolucionat molt en els darrers anys. Una de les grans novetats de The Stand, que està formada per nou episodis, és el final, ja que el mateix Stephen King n'ha escrit un de diferent al del llibre. Llàstima, però, que al conjunt li falti la intensitat necessària com perquè aquesta conclusió sigui tan efectiva com els seus responsables voldrien. En tot cas, si s'és un incondicional de l'autor The Stand dona alguns bons moments, en particular quan es tracta de reproduir l'esfera més íntima dels seus protagonistes. L'esplèndid repartiment de la sèrie està encapçalat per Alexander Skarsgård (que comença a semblar l'actor oficial de les adaptacions televisives i cinematogràfiques de l'autor de Maine), James Marsden, Jovan Adepo, Amber Heard, Brad William Henke, Katherine McNamara, Daniel Sunjata, Owen Teague, Nat Wolff, Odessa Young, Henry Zaga, Olivia Cheng, Nicholas Lea, Eion Bailey, Heather Graham, Ian Hawes, Greg Kinnear i la veterana Whoopi Goldberg, que interpreta un dels personatges clau de la funció.