'Truth Seekers': Conspiració sobrenatural

pep prieto Simon Pegg i Nick Frost es van donar a conèixer com a tàndem, en perfecta sintonia amb el cineasta Edgar Wtight, a la coneguda com a trilogia del Cornetto, formada per les memorables Shaun of the dead, Hot Fuzz i The World's End. Són fonamentalment comèdies molt ocurrents que homenatgen amb respecte i passió els gèneres dels que fan conya, a banda que demostren una cinefília realment irresistible. Convé recordar que ambdós també van treballar plegats a Paul, una producció nord-americana que, en no ser de Wright, es tendeix a oblidar-se quan s'enumeren els seus projectes conjunts, però era un més que notable homenatge a les pel·lícules d'invasions alienígenes. L'anunci que es tornarien a reunir en una sèrie d'Amazon va aixecar unes lògiques expectatives i Truth Seekers s'estrena avui amb crítiques desiguals: hi ha qui la considera un bon divertiment que recupera la tradició del fantàstic britànic ambientat al món rural, però també hi ha qui lamenta que no està a l'altura de les col·laboracions anteriors de Pegg i Frist. En tot cas, és una esplèndida notícia que aquests dos ens vulguin distreure a les portes de Halloween i que ho facin abonant-se al gènere que millor coneixen. La sèrie, formada per vuit episodis, se centra en un equip d'investigadors paranormals que es dediquen a recórrer el país a la recerca de fantasmes. Tot queda documentat en el seu canal d'internet, on tenen més comentaris irònics que veritables seguidors. Però a mesura que avancen en les seves investigacions, més espectres troben, adonant-se que s'està coent una conspiració que podria acabar amb el nostre món.

Truth Seekers encaixa perfectament amb l'oberta habitual de sèries d'Amazon: partint d'un motllo de gènere aparentment clàssic, omple el metratge de tocs d'humor i truculència que permeten que l'experiència torpedini el que s'espera d'ella. En aquest cas concret, el que més sorprèn d'ella és que no es limita a encadenar gags cinèfils (que n'hi ha, i molts), sinó que també hi insereix moments molt terrorífics. Alguns funcionen més que d'altres, però és d'agrair que hi hagi picades d'ullet a l'horror gòtic i que s'hagin pres la narració amb consciència de causa. Per tant, Truth Seekers agradarà als fans del tàndem, però també pot interessar a un públic que no entri a les seves bromes referencials o no hagin vist les seves pel·lícules.

Al costat de Pegg i Frost, que també són els productors i guionistes de la funció, trobem secundaris com Hiten Patel, Isaiah Joshua Chambers, Scarlet Grace, Al Roberts, Peter Rugman, Stephen Samson, Samson Kayo i Alex Bartram.