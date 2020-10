'Utopia': El retorn de Jessica Hyde

pep prieto La sèrie Utopia gaudeix d'un culte més que merescut pels seus encerts, però també és cert que el pas del temps no fa justícia als seus errors. La primera temporada era realment la bona, perquè explicava, amb un estil singular i ple de troballes narratives, una història de ciència-ficció que enganxava per la seva capacitat de generar enigmes que no necessàriament trobaven resposta. La segona, en canvi, tot i tenir una arrencada enlluernadora, acaba essent víctima d'una inexplicable tendència discursiva, fins al punt que algunes decisions creatives resultaven incomprensibles i el final era del tot insuficient. Una bona prova d'això és que, malgrat que la marca ja estava consolidada, va ser cancel·lada. Feia temps que hi havia el rumor d'una versió nord-americana, que sí aixecava expectatives perquè s'associava al nom de David Fincher. Al final el director de La red social no es va fer càrrec del projecte i el va delegar en Gillian Flynn, l'autora que va adaptar a Perdida i que també era la responsable del text de la notable Heridas abiertas. La nova Utopia arriba avui a Amazon després de ser rebuda amb fredor per la crítica nord-americana, que l'acusa de fer més convencionals les premisses de la sèrie original de Dennis Kelly.

El remake conserva, doncs, el punt de partida del seu referent. Els seus protagonistes són un grup de nerds obsessionats amb un misteriós còmic que prediu les grans amenaces que acabaran assetjant la humanitat. La clau és una dona igual d'enigmàtica, Jessica Hyde, però ràpidament s'adonen que s'han convertit en l'objectiu d'una secta d'incertes intencions. És veritat que els tràilers apunten a un thriller més canònic i menys críptic que l'original, però també ho és que Flynn ha demostrat amb escreix que és una de les veus més interessants de la seva generació, a banda que estrenar-la en plena era pandèmica pot provocar un efecte mirall la mar de pertorbador.

Un dels aspectes més interessants de la nova Utopia és el seu repartiment, encapçalat per Jon Cusack, Jessica Rothe (l'esplèndida protagonista del díptic Feliz día de tu muerte), Sasha Lane, Rainn Wilson, Desmin Borges, Ashleigh LaThrop, Farrah Mackenzie, Christopher Denham, Dan Byrd, Crystal R. Fox i Cory Michael Smith.