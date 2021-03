«Raya y el último dragón»: L'última esperança

Pep Prieto

Disney s'ha tornat a posar a l'ull de l'huracà amb l'estrena de Raya y el último dragón, la seva gran aposta animada per aquest primer trimestre de l'any. A diferència de Soul, aquesta sí que arriba en cinemes, però la limitació de còpies i la decisió d'estrenar-la simultàniament a Disney Plus (com Mulan, pagant un extra a banda del cost mensual de la subscripció) ha despertat crítiques entre els distribuïdors d'arreu del món. En qualsevol dels casos, com ja va passar amb Wonder Woman 1984 en relació a HBO Max, serà una nova ocasió per agafar el pols a una situació que fa pinta d'haver vingut per quedar-se. Pel que fa a la pel·lícula, el primer que s'ha de dir d'ella és que es tracta d'una esplèndida aventura fantàstica que presenta un dels acabats formals més enlluernadores de l'animació moderna i que, com d'altres títols recents de la companyia, apodera un personatge femení que sap recollir una llarga tradició sense enquistar-se en els vells tòpics. De fet, Raya té alguna cosa de la Rey de la nova saga de Star Wars, ja que també és una persona aparentment normal que acaba descobrint que és una guerrera cridada a salvar el món.

L'acció se situa en un món imaginari, Kumandra, on humans i dracs havien conviscut en harmonia fins que una raça de monstres, els Druun, van voler envair les seves terres. Els dracs es van sacrificar per salvar els seus amics humans, que des d'aleshores s'han hagut de convertir en guerrers per protegir-se de les amenaces exteriors. Quan els Druum reapareixen per rematar la feina, una noia, Raya, haurà de buscar el darrer dels dracs per poder plantar-los cara. El viatge no només estarà ple de perills, sinó que la protagonista descobrirà que el seu paper a la guerra és més important del que mai s'hauria imaginat.

La construcció del personatge principal i les escenes d'acció, conjugades amb un sentit de l'humor marca de la casa, són el plat fort d'una pel·lícula que malgrat arribar gairebé a les dues hores passa com un sospir i demostra que Disney continua no tenint límits a l'hora d'aprofundir en el potencial expressiu de l'animació. També encerten en una altra de les seves especialitats: l'elaboració d'un univers nou que permetrà, si els números acompanyem, situar-hi noves aventures.

Un dels plats forts de Raya y el último dragón és el seu repartiment de veus a la versió original, que inclou grans noms de la comunitat asiàtica de Hollywood com Kelly Marie Tran (que justament es va donar a conèixer amb la saga Star Wars), Awkwafina, Gemma Chan, Daniel Dae Kim, Benedict Wong, Izaac Wang i Sandra Oh. Per cert que entre les seves guionistes hi ha Adele Lim, que es va guanyar el favor de Hollywood gràcies a l'èxit inesperat de la comèdia romàntica Crazy rich asians.